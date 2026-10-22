Bayburt\'ta Aliya İzzetbegoviç, vefat yıl dönümünde öğrencilerle anıldı

Bayburt'ta Aliya İzzetbegoviç, vefat yıl dönümünde öğrencilerle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç vefatının yıl dönümünde anıldı. Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı programda hayatı ve özgürlük mücadelesi ele alındı, belgesel gösterildi.
Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, özgürlük mücadelesinin önde gelen isimlerinden ve İslam düşünürü Aliya İzzetbegoviç, vefatının yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.
Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı programda, İzzetbegoviç'in hayatı, düşünceleri ve özgürlük mücadelesi ele alındı ardından İzzetbegoviç'in hayatını konu alan belgesel izlendi.
Belgesel gösteriminin ardından gençler, Bosna Hersek'in tarihi ve Balkanların yakın geçmişi üzerine görüşlerini paylaştı.
Program, gençlerin bölgenin tarihi ve İzzetbegoviç'in fikirleri hakkında bilgi edinmesine imkan sağladı.
Kaynak: İHA
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