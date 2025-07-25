Bayburt\'ta Eğitime Destek Toplantısı

Bayburt'ta Eğitime Destek Platformu (EDEP) Temmuz ayı istişare toplantısı, İl Müftüsü ve EDEP İl Başkanı Bayram Danacı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesi, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

katıldı. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması, görüş ve önerilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Ömer Faruk Kahraman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, okul müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. - BAYBURT