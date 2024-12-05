Bayburt'ta Emniyet Kemeri Eğitimi - Son Dakika
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Bayburt'ta Emniyet Kemeri Eğitimi

Bayburt'ta jandarma, emniyet kemerinin önemini uygulamalı trafik güvenlik eğitimleriyle anlattı.

05.12.2024 23:32
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Bayburt'ta dondurucu havada emniyet kemerinin önemi anlatıldı

BAYBURT - Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, öğrencilere ve yetişkinlere trafik güvenlik eğitimi verildi. Soğuk havada emniyet kemerinin önemini anlatmak için sahada bulunan jandarma ekipleri, ilk önce trafik kurallarını, emniyet kemerinin önemini sözlü olarak aktardılar. Daha sonra vatandaşlar emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Emniyet kemerinin trafik kazasında ne denli önemli olduğunu anlatmak, trafik kazalarındaki ölüm oranını en aza indirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, vatandaşlar ve öğrenciler sırasıyla emniyet simülasyon aracına bindirildi. Ekiplerin kontrolünde emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar ters dönen, çarpmanın şiddetiyle sağa, sola savrulan araç içerisinde trafik kazası anlarına tanıklık ettiler. Emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenciler ve vatandaşlar, araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemini anladıklarını söyleyerek, bundan sonra trafiğe çıktıklarında emniyet kemeri takacaklarının sözünü verdiler. Sürücü ve yolculardan emniyet kemerlerini takmasını rica eden İhsan Mert Şahintürk isimli öğrenci, "Hayat, gerek sınavlarımızdan, gerek işimizden daha önemlidir. Bu yüzden sürücülerden, yolculardan emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyoruz. Lütfen hayatınızı en ön plana koyun ve emniyet kemerlerinizi muhakkak takın" dedi. Emniyet kemerinin önemini anladığını belirten bir diğer öğrenci Mert Sami Bayındır ise, "Emniyet kemerinin hayat kurtaran bir şey olduğunu bu araç ile fark ettim. Emniyet kemeri, arkadaşımın üzerine düşmekten, sağa sola çarpmaktan çok iyi bir şekilde korudu. Taktığımız emniyet kemeri, öne arkaya doğru savrulmamamızı, takla atarken düşmememizi sağladı" diyerek konuştu. Bununla birlikte, trafik güvenlik eğitimleri 422 yetişkinin, 588 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Emniyet Kemeri Eğitimi - Son Dakika

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