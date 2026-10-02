Bayburt\'ta Engelli ve Yaşlı Hizmetleri personeline davranış ve stres eğitimi verildi

Bayburt'ta Engelli ve Yaşlı Hizmetleri personeline yönelik bakım hizmetleri, davranış problemleri ve stresle baş etme konularında eğitimler düzenlendi.

Eğitimlerden 'Yatılı Kuruluşlarda Bakım Hizmetleri ve Kalite Standartları' konulu çalışma, Huzurevi Kuruluş Müdür Vekili Murat Köse tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde yatılı kuruluşlarda sunulan bakım hizmetleri ile kalite standartlarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erdoğan Yayla tarafından verilen eğitimlerde ise 'Davranış Problemleri ile Başa Çıkma' ve 'Stres ve Tükenmişlikle Baş Etme Yöntemleri' konuları ele alındı. Personelin hizmet sırasında karşılaşabileceği davranış sorunlarına yaklaşımı ile stres ve tükenmişlikle baş etme yöntemleri üzerine bilgi paylaşımında bulunuldu.

Eğitimlerle personelin mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak konular üzerinde durularak, bakım hizmetlerinin farklı yönlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.