Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci - Son Dakika
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Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci

23.04.2022 11:39
Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci

Bayburt'ta uluslararası koruma altında bulunan göçmen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı.

Bayburt'ta uluslararası koruma altında bulunan göçmen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram armağan edişinin kutlandığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayburt'ta adına yakışır şekilde geçiyor.

Atatürk'ün, Türk çocuklarının yanı sıra ayrım gözetmeksizin tüm dünya çocuklarına da armağan ettiği 23 Nisan yüzlerce ülkeden milyonlarca çocuğa bayram sevinci yaşatıyor. Türkiye'nin kucak açtığı ve doğdukları topraklardan uzak göçmen çocuklar ise kendilerine armağan edilen bayramın sevincini güvenli ellerde akranları gibi coşkuyla kutluyor.

Bayburt'ta uluslararası koruma statüsüne sahip göçmen çocuklar 23 Nisan dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim tarafından ağırlandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kabulde Vali Epcim, göçmen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Kendilerine neşe ve enerji getirdiklerini belirttiği çocuklara teşekkür eden Vali Epcim, "Hepinizin bildiği gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir aradayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük vizyonuyla dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramda bir aradayız. Sizleri canı gönülden seviyoruz. Devlet olarak sizlerle her zaman bir aradayız." dedi.

Göçmenlere Türkiye'ye gönülden bağlılıkları dolayısıyla teşekkür ettiğini söyleyen Vali Epcim, "İnsanlığın son adası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan bağlılığınız, sadakatiniz dolayısıyla başta aileleriniz olmak üzere tüm çocuklarımıza minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Epcim, daha sonra düşüncelerini öğrenmek üzere çocuklara söz verdi. Öğrencilerin günlük ve okul yaşamlarına ilişkin bilgi aldı.

Buluşmada Kevser Seyed Juma isimli Afganistanlı öğrenci 23 Nisan'ı anlatan şiirini okudu. Juma, şiirinin ardından tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Epcim, konuklarını çeşitli hediyelerle uğurladı. - BAYBURT

Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci
Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci
Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci
Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci
Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci - Son Dakika
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