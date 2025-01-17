Bayburt\'ta Hayvan Pazarındaki Karantina Sonlandı

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Bayburt Hayvan Pazarında şap karantinası sona erdi.

Bayburt'ta bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı karantinaya alınmış süresiz kapatılmıştı. Köylerde de şap karantinası uygulanmaya başlanmıştı. Bugün alınan kararla birlikte karantina kaldırıldı.

17 Aralık 2024 tarihinde karantina uygulaması yapılan köylerde ve süresiz kapatılan canlı hayvan pazarında karantina uygulamasının sonlandırıldığını duyuran Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, "Hayvan sağlığı ve refahı amacıyla ilgili köylerde ve hayvan pazarında karantina uygulaması bugün itibariyle sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı. - BAYBURT