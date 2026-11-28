Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yenilikçi sınıfında, Genç Bilişim Ekosistemi (GENÇTEK) çalışmaları kapsamında 'Biraz 0, Biraz 1, Başımıza Ne İş Açabilir?' başlıklı bir eğitim gerçekleştirildi.

Akran öğrenme modeliyle yapılan eğitimde bilişim hukuku, güvenli internet kullanımı ve dijital sorumluluklar masaya yatırıldı. Dijital ortamda karşılaşılabilecek fırsatlar ve risklerin gündeme getirildiği programda, teknolojinin bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da programa katılarak öğrencilerle sohbet etti ve gençlerin görüş ile düşüncelerini dinledi. Öğrencilerin edindikleri bilgileri kendi okullarındaki arkadaşlarıyla paylaşmasına yönelik akran öğrenme modelinin önemine de programda vurgu yapıldı.