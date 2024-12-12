Bayburt'ta Kar Eğlencesi

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Bayburt'ta çocukların kar eğlencesi

BAYBURT - Bayburt'ta aralıklı etkisini gösteren kar yağışı çocukların eğlence kaynağı oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Bayburt'ta 3 gün kar yağışı aralıklı devam edecek. Kar yağışı önümüzdeki Pazar gününden itibaren yerini dondurucu soğuklara bırakacak.

Kar yağışıyla birlikte gündüz saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Bayburt kent merkezinde çocuklar karın tadını çıkardı.

Karın keyfini kartopu oynayıp, kardan adam yaparak ve poşetle kayarak çıkaran çocuklar eğlenceli vakit geçirdiklerini söylediler.