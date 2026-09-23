Bayburt'ta köy okulu öğrencilerinin bilim atölyelerine Milli Eğitim Müdürü de katıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta köy okulu öğrencilerinin bilim atölyelerine Milli Eğitim Müdürü de katıldı

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Bayburt\'ta köy okulu öğrencilerinin bilim atölyelerine Milli Eğitim Müdürü de katıldı
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Bayburt'ta köy okulu öğrencileri, üniversite iş birliğiyle düzenlenen projede yapay zeka, robotik ve kimya gibi atölyelere katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın da izlediği program, teknik gezilerin ardından sona erdi.

Bayburt'ta 'Geleceğin Mucitleri: Köy Okullarında Yapay Zeka ve Deney Temelli Atölyeler' projesi kapsamında öğrenciler, yapay zeka, robotik, kimya, gıda ve astronomi gibi farklı alanlarda düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı. TOBB Örence İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu ile üniversite iş birliğinde gerçekleştirilen projede öğrenciler, bilim ve teknoloji alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptı.

Projenin ilk gününde 'Yapay Zeka ile Akıllı Sulama', 'Paramı Yönetmeyi Öğreniyorum', 'Bilgisayarsız Yapay Zeka', 'Gıda Dedektifleri', 'Robotik, VR ve CNC Keşfi', 'Gökyüzü Dedektifleri', 'Kimya Deneyleri' ile 'Drone ve Doğa Fotoğrafçılığı' başlıklarında atölyeler düzenlendi.

Atölyelerde öğrenciler, eğitmenler eşliğinde deney ve uygulamalara katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da atölye çalışmalarında öğrencilerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Programın ikinci gününde üniversite bünyesindeki farklı birimlere teknik geziler gerçekleştirildi. Merkez Kütüphane, Araştırma Laboratuvarları-BUMER, Deneyap Atölyesi ve Teknoloji Transfer Ofisi ziyaret edildi.

Gezilerde öğrenciler kütüphane sistemleri ve dijital kaynakları incelerken, BUMER'de cihaz tanıtımı ve mikroskobik analizlere ilişkin çalışmalara katıldı. Deneyap Atölyesi'nde robotik kodlama ve 3D yazıcı istasyonları incelendi. Teknoloji Transfer Ofisi'nde ise tasarım, patent ve girişimcilik üzerine çalışmalar yapıldı.

İki günlük program, sergi ve kapanış töreninin ardından öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Ömer Faruk KahramanYapay ZekaTeknolojiBayburtEğitimBilimYerelSon Dakika

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