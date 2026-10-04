Bayburt'ta Kur'an ziyafetinde Müftü Vekili Kalender dualar okudu - Son Dakika
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Bayburt'ta Kur'an ziyafetinde Müftü Vekili Kalender dualar okudu

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Bayburt\'ta Kur\'an ziyafetinde Müftü Vekili Kalender dualar okudu
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Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yakutiye Camii'nde düzenlenen Kur'an ziyafetinde din görevlileri tilavet etti. Cami cemaatinin katıldığı programda Müftü Vekili Yener Kalender dualar okudu ve ebediyete irtihal eden din görevlilerini rahmetle andı.

Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yakutiye Camii'nde Kur'an ziyafeti düzenlendi. Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Cami cemaatinin katıldığı programda gerçekleştirilen tilavetlerin ardından Müftü Vekili Yener Kalender tarafından dualar okundu. Kalender, ebediyete irtihal eden din görevlilerini rahmetle andı.

1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın 2026 yılı teması 'Cami ve Sosyal Hayat' olarak belirlendi. Hafta dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri, sohbetler ve çeşitli programlar düzenleniyor.

Kaynak: İHA
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