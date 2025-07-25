Bayburt İl Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenleyecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılacak olan yarışma için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.
Yarışma, 7 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 'Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum' ve 'Tecvid Bilgileri' konularından sınava tabi tutulacak.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Birinci olan katılımcı gram altın ile ödüllendirilirken, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin lira para ödülü verilecek.
Yarışma ile öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmeleri ve yaz kurslarına olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Kuran Yarışması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?