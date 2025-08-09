Bayburt\'ta Lokantacı Hortumla Serinliyor

Bayburt'ta kavurucu sıcaklardan bunalan lokanta esnafı Osman Demirhan ve çalışanı Haktan Bayram, serinlemenin yolunu hortumla yıkanmakta buldu. Bütün vücutlarını hortumla ıslatarak ferahlamaya çalışan Demirhan ve Bayram, sıcak havada üzerlerindeki suyun kısa sürede buharlaştığını, kıyafetlerinin ise yaklaşık 5 dakika içinde kuruduğunu söylediler.

Kent merkezinde lokanta işletmeciliği yapan Osman Demirhan, ocak başında yüksek sıcaklık altında çalışmakta zorlanınca dükkanının önüne yaptırdıkları hayrat çeşmesine hortum bağlayıp, kendini yıkamaya başladı. Gün içinde fırsat buldukça kendini yıkayan Demirhan, bu şekilde serinlediğini dile getirdi.

Demirhan'ın çalışanı Haktan Bayram da sıcaktan etkilenenler arasında yer aldı. Sipariş götürdüğü sırada bunalan Bayram, hortumla başını yıkayıp, gövdesini ıslatarak ferahladı.

"Bayburt kış memleketi, kışı özledik"

Restoran çalışanı Bayram, kış mevsimini özlediklerini söyleyerek, "Sıcağın başındayız, ateşin başındayız. Hava bu yıl çok sıcak. Bunalıyoruz, terliyoruz. En az 3-4 kere kafamızı yıkıyoruz. Gün boyunca caddeyi yıkıyorum hava serinlesin diye ama hiç serinlemiyor. Az önce saçlarımı yıkadım, hemen kurudu. Bu sıcaklar bitsin, Bayburt kış memleketi, kışı özledik" ifadelerini kullandı.

Sıcaklar karşısında zorluk yaşadıklarını belirten Bayram, "Çok sıcak, bayağı bir nem var. Sıcağın altında çalışıyoruz. Bu sene hiç olmadığı kadar sıcak. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

"5 dakikada kuruyoruz, inşallah bu sıcaklar böyle devam etmez"

Çok sıcak ve nemli bir havada çalıştıklarını söyleyen Demirhan, "Havaların ilk defa bu kadar sıcak olduğunu gördüm. Mutfakta çalışıyorum, serinlemek amacıyla çeşmede günde 3-4 sefer yıkanıyoruz. O da fayda etmiyor, 5 dakikada kuruyoruz. İnşallah bu sıcaklar böyle devam etmez" şeklinde konuştu. - BAYBURT