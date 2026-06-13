Bayburt İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenimlerini tamamlayan minik öğrenciler için karne töreni düzenlendi.
Terzi Hacı Mustafa Efendi, Ekrem Naile Seyhan ve Gençosman 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, törenle karnelerini aldı. Minik öğrenciler karne heyecanı yaşarken, aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu.
Törenlere katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencileri tebrik ederek, eğitim-öğretim hayatlarında başarı diledi. Danacı, Kur'an kursu öğreticileri ile yardımcı personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Minik Öğrencilere Karne Töreni - Son Dakika
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