Bayburt\'ta Minik Öğrencilere Karne Töreni

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenimlerini tamamlayan minik öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

Terzi Hacı Mustafa Efendi, Ekrem Naile Seyhan ve Gençosman 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, törenle karnelerini aldı. Minik öğrenciler karne heyecanı yaşarken, aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu.

Törenlere katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencileri tebrik ederek, eğitim-öğretim hayatlarında başarı diledi. Danacı, Kur'an kursu öğreticileri ile yardımcı personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi. - BAYBURT