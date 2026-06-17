Bayburt\'ta Mülki İdare Amirleri Değişti

Kaymakamlar ve vali yardımcıları kararnamesiyle Bayburt'ta mülki idare amirlerinin görev yerleri değişti. Kararname ile Bayburt Vali Yardımcılıklarına Alparslan Sözen ve Emre Çömen, Aydıntepe Kaymakamlığına Deniz Yıldırım, Demirözü Kaymakamlığına ise İbrahim Zahid Ahat atandı.

Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Bayburt'ta vali yardımcıları ile Aydıntepe ve Demirözü kaymakamlıklarında değişiklik yapıldı.

Artvin'in Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ile Tokat'ın Almus Kaymakamı Emre Çömen, Bayburt Vali Yardımcısı oldu. Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun Siirt Vali Yardımcılığına, Bayburt Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran ise Uşak Vali Yardımcılığına atandı.

İlçelerde de kaymakamlık görevlerinde değişiklik oldu. Aydıntepe Kaymakamlığına Deniz Yıldırım atanırken, Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram Siirt'in Şirvan Kaymakamlığına görevlendirildi.

Demirözü Kaymakamlığına ise Konya'nın Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Demirözü Kaymakamı Özlem Kılıçtürk de Iğdır Vali Yardımcılığına getirildi. - BAYBURT