Bayburt\'ta Öfke Yönetimi Semineri

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde (DSM), Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arş. Gör. İbrahim Erdoğan Yayla tarafından 'Öfke ve Öfke ile Başa Çıkma' konulu seminer verildi. Seminerde katılımcılara öfkenin nedenleri, bireysel ve sosyal yaşama etkileri anlatıldı.

Seminerde öfkenin birey ve toplum üzerindeki etkileri ele alınırken, günlük yaşamda karşılaşılabilecek öfke durumlarının sağlıklı şekilde yönetilmesine ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Katılımcılar, öfke kontrolü ve başa çıkma yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Programda, sağlıklı iletişimin güçlendirilmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve öfkenin yapıcı şekilde yönetilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - BAYBURT