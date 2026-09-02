Bayburt'ta Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı: 2026-2027 Eğitim Yılı Çalışmaları Ele Alındı
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında, Fen Lisesinde düzenlenen Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Toplantıda, eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile okul ve kurumlar arasındaki planlamalar masaya yatırıldı.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında, ortaöğretim okulları ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Fen Lisesinde düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar da masaya yatırıldı.
Toplantıda ayrıca yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ortaöğretim kurumlarında yürütülecek çalışmalar, okul ve kurumlar arasındaki koordinasyon ile eğitim süreçlerinin planlanması üzerinde duruldu.
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