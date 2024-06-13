Bayburt'ta Su Kaynaklarının Korunması İçin İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Bayburt'un su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimini sağlamak üzere düzenlenen İl Su Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Havza ölçekli yönetim planları kapsamında belirlenen tedbirler ve Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları ile su verimliliği çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda Vali Eldivan, sahip olunan kaynakların verimli kullanılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, toplantının Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.

Su kaynaklarının öneminin ve etkin kullanımının sıklıkla dile getirildiği toplantı, fikir alışverişinde bulunulması, yapılan önerilerin dilenmesiyle son buldu. - BAYBURT