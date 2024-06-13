Bayburt'ta Su Kaynaklarının Korunması İçin İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Su Kaynaklarının Korunması İçin İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'un su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi amacıyla düzenlenen İl Su Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, havza ölçekli yönetim planları ve su verimliliği çalışmaları ele alındı. Vali Eldivan, kaynakların verimli kullanılmasının önemine vurgu yaparak, toplantının Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.

13.06.2024 09:00
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Bayburt'un su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimini sağlamak üzere düzenlenen İl Su Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Havza ölçekli yönetim planları kapsamında belirlenen tedbirler ve Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları ile su verimliliği çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda Vali Eldivan, sahip olunan kaynakların verimli kullanılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, toplantının Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.

Su kaynaklarının öneminin ve etkin kullanımının sıklıkla dile getirildiği toplantı, fikir alışverişinde bulunulması, yapılan önerilerin dilenmesiyle son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Su Kaynaklarının Korunması İçin İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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