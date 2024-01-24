Bayburt\'ta Tarımsal Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen başkanlığında, Devlet Su İşleri(DSİ) 225. Şube Müdürü Muammer Adanur, Bayburt Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Bayburt İl Şube Müdürü Alpaslan KATIRCI, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve şube müdürlerinin katılımlarıyla, Tarımsal Planlama toplantısı gerçekleştirildi.

2024 üretim sezonunun planlanması amacıyla, düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, değişen Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) yönetmeliği konuları ele alınarak, üretim sezonunda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Çiftçilerin daha iyi bir üretim sezonu geçirmeleri için nelerin yapılacağının konuşulduğu toplantı, öneri ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi. - BAYBURT