Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ekibi, Yeşilyurt köyünde yaşayan danışanlara yönelik ev ziyareti gerçekleştirdi.

Hemşire, psikolog ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, ziyaret kapsamında danışanların tedavi süreçlerini yerinde takip ederek aileleriyle görüştü.

Kış şartlarının etkili olduğu köyde gerçekleştirilen kontrollerde, danışanların yaşam koşulları ve sosyal çevreleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde, ailelerin tedavi sürecindeki rolü ve sosyal desteğin önemi vurgulandı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin hizmetleri kapsamında yürütülen ev ziyaretleriyle danışanlar yalnızca merkezde değil, yaşadıkları ortamda da takip ediliyor. Bu çalışmalarla tedavi sürecinin devamlılığının desteklenmesine, ailelerin bilgilendirilmesine ve danışanların sosyal hayata katılımın güçlendirilmesine katkı sunuluyor.