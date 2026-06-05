Bayburt\'taki Sulama Projeleri Gözden Geçirildi

Bayburt'ta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen baraj, gölet ve sulama projeleri ile sahadaki çalışmaların son durumu ele alındı.

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek kent genelinde devam eden çalışmalar hakkında Şube Müdürü Muhammer Adanur bilgi aldı.

Toplantıda, Bayburt'ta tarımsal üretime katkı sağlaması planlanan sulama projeleri, su kaynaklarının etkin kullanımı, baraj ve gölet çalışmaları ile devam eden iş süreçleri görüşüldü.

Kentteki yatırımların mevcut durumu ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıya, Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Faruk Bilici ile mühendis personel katıldı. - BAYBURT