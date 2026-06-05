Bayburt'taki Sulama Projeleri Gözden Geçirildi - Son Dakika
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Bayburt'taki Sulama Projeleri Gözden Geçirildi

Bayburt\'taki Sulama Projeleri Gözden Geçirildi
05.06.2026 10:34
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Bayburt'ta DSİ tarafından sürdürülen baraj ve sulama projelerinin durumu toplantıda ele alındı.

Bayburt'ta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen baraj, gölet ve sulama projeleri ile sahadaki çalışmaların son durumu ele alındı.

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek kent genelinde devam eden çalışmalar hakkında Şube Müdürü Muhammer Adanur bilgi aldı.

Toplantıda, Bayburt'ta tarımsal üretime katkı sağlaması planlanan sulama projeleri, su kaynaklarının etkin kullanımı, baraj ve gölet çalışmaları ile devam eden iş süreçleri görüşüldü.

Kentteki yatırımların mevcut durumu ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıya, Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Faruk Bilici ile mühendis personel katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'taki Sulama Projeleri Gözden Geçirildi - Son Dakika

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