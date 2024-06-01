Bayburt\'tan kutsal topraklara gidecek hac kafilesi uğurlandı

Yerel

Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek hac kafilesi için Hacı Kıyasi Şentürk Camii önünde uğurlama merasimi düzenlendi.

Uzun zamandır hac ibadetini yerine getirmek için bekleyen hacı adayları ile yakınları arasında duygulu anlar yaşadılar.

İl Müftüsü Bayram Danacı'nın yaptığı dua sonrası getirilen tekbir, salavat ile hacı adayları kutsal topraklara gönderilmek için uğurlandı. - BAYBURT