Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu Mehmetçik Vakfı için Hayır Çarşısı Düzenledi

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda Mehmetçik yararına hayır çarşısı düzenlendi. Elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Bayburt Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan öğrencileri dönem sonu faaliyet haftası kapsamında, Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere geçtiğimiz günlerde hayır çarşısı düzenledi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, başta olmak üzere kurum amirleri, ilçe halkı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hayır çarşısında yiyecek, içecek, kıyafet, el emeği ürünleri yer aldı, 8 bin lira toplandı, toplanan para, Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Okul Müdürü Oğuzhan Kılıç, hayır çarşısının düzenlenmesi için mutfağını açan, emek veren tüm velilere, katkı sunan misafirlere, öğretmenlere ve görevlerini layıkıyla yerine getiren öğrencilere teşekkür etti. - BAYBURT