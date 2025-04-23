Bayburt Üniversitesi\'nde üzücü vefat

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Melisa Kaymaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Öğrencinin vefat haberi üniversiteyi yasa boğdu. Kaymaz'ın cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi. Adana'da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - BAYBURT
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