Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında sosyal yardım vakıfları toplantısı yapıldı

Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında sosyal yardım vakıfları toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan sosyal yardım hizmetleri ile vakıfların çalışmaları ve işleyişi değerlendirildi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda, il ve ilçelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım faaliyetlerinin yanı sıra vakıfların çalışmaları ele alındı. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca vakıfların mevcut durumu ve sosyal yardım hizmetlerinin işleyişine ilişkin konular görüşüldü.
Kaynak: İHA
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