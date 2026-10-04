Bayburt Valisi Eldivan, huzurevi sakinlerine vefa göstermenin önemine değindi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ederek Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Vali Eldivan, her birine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diledi.

Hayat tecrübeleriyle topluma yol gösteren büyüklerin gönüllerinde yer almanın ve onlara vefa göstermenin önemine değinen Eldivan, sevgi ve saygıyla her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.