Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi 2024 yılı Haziran ayı Olağan Toplantısına katıldı.

Vali Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Güç birliği halinde vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini en hızlı ve en etkin şekilde ulaştırmak için azami gayret içinde olacağız" dedi.

İl Genel Meclisi'nin Haziran ayı gündeminde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından görüş ve önerilerin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT