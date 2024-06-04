Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi 2024 yılı Haziran ayı Olağan Toplantısına katıldı. Vali Eldivan, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi işbirliğinin önemine vurgu yaparak, vatandaşlara hızlı ve etkili kamu hizmeti sunmak için azami gayret göstereceklerini belirtti. Toplantıda, Haziran ayı gündeminde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından görüş ve öneriler dinlendi ve toplantı sona erdi.

04.06.2024 15:18
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi 2024 yılı Haziran ayı Olağan Toplantısına katıldı.

Vali Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Güç birliği halinde vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini en hızlı ve en etkin şekilde ulaştırmak için azami gayret içinde olacağız" dedi.

İl Genel Meclisi'nin Haziran ayı gündeminde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından görüş ve önerilerin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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