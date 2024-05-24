Bayburtlu Gazeteci Abdulkadir Nişancı Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburtlu Gazeteci Abdulkadir Nişancı Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı

Bayburtlu Gazeteci Abdulkadir Nişancı Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı

Bayburt-Trabzon arasında görevini icra ederken hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, mezarı başında düzenlenen törenle dualarla anıldı. Törene, meslektaşları, mesai arkadaşları ve Nişancı ailesi katıldı.

24.05.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburtlu gazeteci Abdulkadir Nişancı vefatının 5'inci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda görevini icra ettiği sırada uçurumdan düşerek hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı meslektaşları ve sevenleri kabri başında andılar.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından din görevlisi Mehmet Salih Turanoğlu tarafından dualar edildi. Nişancı için merkeze bağlı Söğütlü köyünde düzenlenen törene önceki dönem Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, meslektaşları, mesai arkadaşları ve Nişancı ailesi katıldı.

Gazeteci meslektaşları ve sevenleri Nişancı ailesine sabırlar dileyerek, taziyelerini ilettiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Abdulkadir Nişancı, Trabzon, Bayburt, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburtlu Gazeteci Abdulkadir Nişancı Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 17:47:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburtlu Gazeteci Abdulkadir Nişancı Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement