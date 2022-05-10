Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı - Son Dakika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mahalle gezilerini sürdürürken, bugün mesaiye ekibiyle birlikte Esentepe Mahallesinde başlayarak mahalledeki sorunları ve talepleri inceledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde inceliyor. Başkan Baydilli sabah mesaisine Esentepe mahallesinde başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip sorunların giderilmesi yönünde talimat verdi.

Karaköprü'ye en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisinde olduklarını dile getiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, en önemli hizmeti ilçeyi ve sorunlarını iyi tanımaktan geçtiğine dikkat çekti. Baydilli, "Başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp Esentepe mahallemizi, sokakları adım adım dolaştık. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında fikir alışverişi yaptık.

Sürekli büyüyen ve gelişen ilçemize hizmet etmek için erken kalkıp yol almak gerekiyor ve biz de böyle yapıyoruz. Karaköprü Belediyesi ailesi olarak tüm personelimizle birlikte ilçemize hizmet ediyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.

Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı. - ŞANLIURFA