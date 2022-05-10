Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı

10.05.2022 13:34
Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mahalle gezilerini sürdürürken, bugün mesaiye ekibiyle birlikte Esentepe Mahallesinde başlayarak mahalledeki sorunları ve talepleri inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mahalle gezilerini sürdürürken, bugün mesaiye ekibiyle birlikte Esentepe Mahallesinde başlayarak mahalledeki sorunları ve talepleri inceledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde inceliyor. Başkan Baydilli sabah mesaisine Esentepe mahallesinde başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip sorunların giderilmesi yönünde talimat verdi.

Karaköprü'ye en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisinde olduklarını dile getiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, en önemli hizmeti ilçeyi ve sorunlarını iyi tanımaktan geçtiğine dikkat çekti. Baydilli, "Başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp Esentepe mahallemizi, sokakları adım adım dolaştık. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında fikir alışverişi yaptık.

Sürekli büyüyen ve gelişen ilçemize hizmet etmek için erken kalkıp yol almak gerekiyor ve biz de böyle yapıyoruz. Karaköprü Belediyesi ailesi olarak tüm personelimizle birlikte ilçemize hizmet ediyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.

Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı. - ŞANLIURFA

Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı
Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı
Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı
Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı

YORUMLAR
500
Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Metin Baydilli, Esentepe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı - Son Dakika


Son Dakika

13:20 Husumetlilerine yaptığı korku filmi gibi: Birine mermi yutturmuş, diğer ikisine gecelik ve etek giydirmiş
13:14 Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamaları sorulan Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti
12:59 Süper Lig'e veda eden Altay'da başkan belirsizliği: 371 milyon lira borcu olan kulübe talip olan yok
12:58 Motosikletle gezmeye çıkan çift, kaza geçirip yaşamını yitirdi
12:55 Fırsatçılar iş başında! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini açıkladı, ev fiyatları yükseldi
12:42 Kamyonun arkasındaki yazıyı gören tüm vatandaşlar aynı yorumu yaptı: Çok haklı
12:32 Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! Savcılık tutuklama istedi, mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı
12:25 Ümit Özdağ, Bahçeli'ye anne ve babasını hatırlatarak cevap verdi: Babası MHP kurucusu, annesi MHP'nin ilk kadın kolları başkanı
12:15 Annesinden Elon Musk'a azar: Bu komik değil
12:00 888 kişi, Gezi Davası'nda alınan karara isyan etti! "Biz de suçluyuz" diyerek savcılığa ihbarda bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 13:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement