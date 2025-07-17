Bayırköy Belediyesi\'nden Aşure Etkinliği

Bayırköy Belediyesi, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla aşure etkinliği düzenledi.

Bayırköy Belde Camii önünde düzenlenen aşure etkinliği Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Dilsiz, kendi elleriyle belde halkına aşure dağıtırken, "Birlik ve beraberliğimizin simgelerinden biri olan aşureyi, halkımızla birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Dilsiz ayrıca, "Bu tür etkinlikler hem kültürümüzü yaşatmak hem de komşuluk bağlarımızı güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK