Bayırköy Belediyesi\'nden Kapsamlı Yol Yıkama Çalışmaları

Bayırköy Belediyesi, belde içindeki yan yol güzergahlarında kapsamlı yol yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında caddeler tazyikli su ile yıkanarak tozdan ve kirden arındırılıyor. Belediye yetkilileri, temizlik faaliyetlerinin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtirken, çalışmaların daha temiz ve sağlıklı bir çevre hedefi doğrultusunda yapıldığını ifade etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Vatandaşlarımızın daha hijyenik ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürebilmesi için temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Belirlenen program dahilinde tüm cadde ve sokaklarımızı temizlemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK