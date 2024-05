Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, saha çalışmalarına başladı. Osmangazi ve Emek Mahallelerini ziyaret ederek vatandaş ile esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Önal, "Bayraklı'nın tüm mahallelerini sokak sokak gezip vatandaşlarımızın sesine kulak vereceğiz. Her mahallemize adil ve eşit hizmet götüreceğiz" dedi.

Bayraklı'nın 24 mahallesini gezerek sorunları yerinde çözmek için çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Osmangazi ve Emek Mahallelerinde esnaf ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi. İlk olarak Osmangazi Mahalle Muhtarı Muharem Taştan'ı ziyaret eden Başkan Önal, Muhtar Taştan ile birlikte esnaf turu yaptı. Başkan Önal'ın bir sonraki durağı ise Emek Mahallesi oldu. Muhtar Habib Obay ile birlikte sokak sokak gezen Önal, şikayet, talep ve önerileri dinledi, kısa vadede imkanlar dahilinde yapılabilecek temel işlerle ilgili kalıcı çözümler üreteceklerini söyledi.

Bayraklı'nın her mahallesine eşit hizmet götürmek için vatandaşlarla her zaman iç içe olacaklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'nın tüm mahallelerini sokak sokak gezip sorunlarını yerinde görüp çalışmalarımızı bu yönde ilerleteceğiz. Mahalle sakinlerimizi ve esnafımızı dinleyip onların istek ve taleplerini dikkate alacağız. Bu kapsamda Osmangazi ve Emek Mahallelerimizin sakinleri ve esnafımızla bir araya geldik. Sohbet edip, talep ve önerilerini aldık. Çalışmalarımızı yaparken vatandaşlarımızın sesine kulak vereceğiz. Bayraklı'nın her noktası bizim için değerli. Her mahallemize adil ve eşit hizmet götüreceğiz" dedi. - İZMİR