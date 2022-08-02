Bayraklı'daki Şehit Şenol Danışman Parkı yenilendi - Son Dakika
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Bayraklı'daki Şehit Şenol Danışman Parkı yenilendi

02.08.2022 12:08
Bayraklı'daki Şehit Şenol Danışman Parkı yenilendi

Bayraklı Belediyesi, ilçeye parklar kazandırmaya devam ederken, son olarak Postacılar Mahallesi'nde çalışma yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şehit Şenol Danışman Parkı'nı baştan sona yeniledi.

Bayraklı Belediyesi, ilçeye parklar kazandırmaya devam ederken, son olarak Postacılar Mahallesi'nde çalışma yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şehit Şenol Danışman Parkı'nı baştan sona yeniledi. Başkan Sandal, "Bayraklı her şeyin en iyisini hak ediyor. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Postacılar Mahallesi'nde bulunan ve bin 525 metrekare alan üzerinde kurulu Şehit Şenol Danışman Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı.

Baştan sona revize edilen parkta yeşil alan miktarı yüzde 50 oranında artırılarak bin 100 metrekareye çıkarıldı. Parka spor aletleri yerleştirildi, yeni oturma grupları monte edildi. Park içi yolları yenilenen alanda oyun grupları da değiştirildi. Peyzaj çalışmaları sonrası hizmete açılan park, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son 3 yılda ilçeye 15 yeni park kazandırırken, 17 parkı komple yeniledi, 70 parkta da kısmi revizyon gerçekleştirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemize modern görünümlü, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırıyoruz. İlçemize imkanlarımız dahilinde yeni parklar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede ekiplerimiz birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz parklarıyla, yollarıyla, sosyal alanlarıyla daha yaşanabilir bir Bayraklı oluşturmak" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'daki Şehit Şenol Danışman Parkı yenilendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayraklı'daki Şehit Şenol Danışman Parkı yenilendi - Son Dakika
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