Bayraklı Belediyesi ile İşçi Sendikası Arasında Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi ile İşçi Sendikası Arasında Anlaşma Sağlandı

Bayraklı Belediyesi ile İşçi Sendikası Arasında Anlaşma Sağlandı

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 6 Nolu Şube arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. İşçiler, grevi sonlandırarak iş başı yaptı ve en düşük işçi maaşı net 43 bin 86 TL olarak belirlendi.

29.11.2024 11:40  Güncelleme: 11:41
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Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 6 Nolu Şube arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı, işçiler grevi bırakıp iş başı yaptı. Buna göre en düşük işçi maaşı net 43 bin 86 TL oldu.

Bayraklı Belediyesi ile işçi sendikası arasında anlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmeler neticesinde başlayan grev sona erdi. Belediye ile DİSK Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube ile anlaşma sağlandı. Buna göre en düşük işçi maaşı; sorumluluk primi ve yoğurt parası hariç net 43 bin 86 TL oldu. Yaklaşık 3 gün süren grev sonrası işçiler bugün iş başı yaptı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal yaptığı açıklamada, "Alın terinin değerini bilerek çalışanlarımıza her zaman emeklerinin karşılığı olan en iyi ücreti vermeyi isteriz. Ama bunu yaparken belediyenin imkanlarını ve yapmamız gereken diğer hizmet ve yatırımları gözeterek, uygun bir mali denge kurmamızın gerekli olduğunu da görmezden gelemeyiz. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini bu ilke ile yürüttük. Ancak DİSK Genel-İş Sendikası 6 No'lu Şubenin almış olduğu grev kararı sonrasında birçok hizmetimiz durma noktasına geldi. Özellikle üç gündür toplanamayan çöplerin, Bayraklımızdaki vatandaşlarımızı daha fazla zora düşürmemesi ve halk sağlığını etkilememesi için bütçemizin üzerinde olan ve ödeme güçlüğü çekeceğimiz önerileri kabul etmek durumunda kaldık. Grev nedeniyle yaşanan hizmet aksamasından dolayı tüm Bayraklı halkından özür diliyorum. Maalesef nedeni olmadığımız bu durumun sonuçlarını hep birlikte yaşamak zorunda kaldık. Ancak artık bunlar geride kaldı ve şimdi Bayraklımıza en iyi hizmeti verme zamanı. Daha aydınlık ve refah günlerde buluşmak temennisiyle anlaşmanın tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi ile İşçi Sendikası Arasında Anlaşma Sağlandı - Son Dakika

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