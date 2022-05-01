Bayram arifesinde çocukların şeker sevinci - Son Dakika

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar kabristana akını etti. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, çocuklara şeker dağıtma geleneğini de ihmal etmedi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar Ramazan Bayramı Arifesinde ilçe kabristanında ziyaret yoğunluğu yaşandı. Ramazan Bayramı öncesi kabristan ziyaretine giden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua ederek, mezar bakımı yaptı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an ve Yasin'i Şerif okuyup dualar etti.

Kabirlerin üzerlerini temizleyen vatandaşlar, yakınlarına dua ettikten sonra eskiden beri süregelen geleneklerinden olan kabristan ziyaretinde çocuklara şeker ikramı etti. Dağıtılan şekerlerden almak için birbirleriyle yarışan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. - GAZİANTEP