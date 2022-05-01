Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

01.05.2022 16:56
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

Geçtiğimiz bayramlarda koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edemeyen Aydınlı vatandaşlar, normalleşme ile birlikte Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklara akın etti.

Geçtiğimiz bayramlarda koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edemeyen Aydınlı vatandaşlar, normalleşme ile birlikte Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklara akın etti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer ve Tellidede Mezarlıkları başta olmak üzere il genelindeki tüm mezarlıklar, en yoğun arife günlerinden birini yaşadı. Geçtiğimiz bayramlarda koronavirüs ile mücadele çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar bu bayram arifesini mezarlık ziyaretine ayırdı. Mezarlıklar ziyaretçilerle dolup taşarken, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua eden vatandaşlar, kabirlerin genel temizliklerini yaparak çiçek dikti. Mezarlık girişlerindeki tezgahlarda mersin ve çiçek satışı yapan vatandaşlar da yaşanan yoğunluktan dolayı adeta çifte bayram yaşadı. Mezarlık yollarında da oluşan yaya ve araç trafiği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevli ekipler gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etti. - AYDIN

Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

YORUMLAR
500
Fırınlarda arife yoğunluğu Fırınlarda arife yoğunluğu Aydın'da metrelerce tatlı kuyruğu Aydın'da metrelerce tatlı kuyruğu

Ramazan Bayramı, Bayram, Arife, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
16:38 Çin, dünyanın en yüksek otomatik meteoroloji istasyonu Everest Dağı'na kurulacak
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı! Kayserispor akın akın geliyor
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:50 Tesisat ustası, doğal gaz tamiri için gittiği evde öldürüldü
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 17:04:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement