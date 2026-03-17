Bayram Öncesi Gıda Denetimi

Afyonkarahisar'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şekerleme, çikolata, tatlı ve unlu mamul satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Denetimle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tüketimi artması beklenen gıda ürünlerine yönelik olarak, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan resmi kontroller çerçevesinde özellikle bayram döneminde yoğun talep gören şekerleme, çikolata, tatlı ve unlu mamul satışı yapan işletmeler başta olmak üzere birçok iş yeri denetlendi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR