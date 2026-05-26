Bayramda Dayanışma: Dilek Demir\'in İkramları

26.05.2026 09:45
Diyarbakır'da muhtar Dilek Demir, bayramda ihtiyaç sahiplerine şeker dağıtarak destek oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahalle muhtarı Dilek Demir, hayırseverlerin gönderdiği bayram şekerlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Demir, ayrıca kendi imkanlarıyla hazırladığı şeker, lokum ve gofretleri mahallede vatandaşlara dağıtarak bayram sevincini sokaklara taşıdı.

Kurban Bayramı öncesi Muradiye Mahallesi'nde anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. Mahalle muhtarı Dilek Demir aracılığıyla bir araya gelen hayırseverler, bayramda evine şeker alamayan aileler için destek oldu. Hayırseverlerin gönderdiği bayram şekerleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, Dilek Demir de kendi imkanlarıyla şeker, lokum ve gofret alarak hazırladığı tepsilerle mahalleyi dolaştı. Esnafı tek tek ziyaret eden Demir, vatandaşlara ikramlarda bulundu. Demir, Kurban Bayramı vesilesiyle tüm esnaflara ve vatandaşlara bayram şekeri takdiminde bulunduklarını söyledi. Demir, "Hepsinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Şekeri olmayanlara destek olduk. Muhtarlığın ikramıdır. Hayırlı bayramlar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

