Bayramda Ek Otobüs Seferleri - Son Dakika
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Yerel

Bayramda Ek Otobüs Seferleri

03.06.2025 15:59
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Eskişehir Otogarı, bayram yoğunluğuna karşı ek seferlerle yolcu almaya hazır.

Otogarlarda bayram yoğunluklarına karşı çözüm ek seferlerde bulunuyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Otogarı'nda bayram öncesi yaşanan yoğunluk artarken, otobüs firması bilet satış yetkilisi olarak görev yapan Gökhan Güldaş, bütün ek seferlerle birlikte bayram yolculuklarına hazır olduklarını dile getirdi.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, bayram ziyaretleri memleketlerine ve tatil için farklı rotalara seyahat etmeye hazırlanıyor. Bayramın yaz mevsimine denk gelmesiyle birlikte artan seyahat yoğunlukları nedeniyle, özellikle son birkaç gün kala pek çok firma tam kapasite yolcuyla seyahat etmek durumunda kalıyor. Otobüs seferlerinin yetersiz kaldığı kalabalık bölgelerde ise ara saatlere koyulan ek seferler, otogardaki bayram yoğunluklarına da çözüm oluyor. Eskişehir Otogarı'nda bir otobüs firmasında bilet satış yetkilisi olarak çalışan Gökhan Güldaş, bayram üzeri yoğunlukların sürdüğünü dile getirerek, Haziran'ın 3, 4,5 ve 6'sı olmak üzere bütün seferlerinin hazır olduğunu ve ek seferler için de hazırlık yapmayı beklediklerini belirtti.

"Vatandaşlarımız biletlerini bir an önce alıp planlarına göre yapmalılar"

Gökhan Güldaş, bilet alımını bayramdan önceki son günlere bırakmanın riskli olduğuna değinerek, yolculara biletlerini internet üzerinden ve erkenden almaları konusunda tavsiyede bulundu. Öte yandan Güldaş, güvenli bir yolculuk için bilindik firmaların tercih edilmesinin önemine dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

"İnsanların aklına otogardan ya da şubeden bilet almak dendiği zaman hep indirimli bilet gibi geliyor ama değişen bir şey olmuyor. İnternette de burada da bilet fiyatlarımız aynı. O yüzden genelde artık herkes, özellikle bütün öğrenciler internete yönelmiş durumda. Bilet alma işini son ana bırakanlar da şöyle bir mağduriyet yaşar: gideceği yere aktarmalı gitmek ya da bilet bulamamak durumunda kalır. ya da yaptığı planı iptal etmek zorunda kalabilir. O nedenle vatandaşlarımızın biletlerini bir an önce alıp planlarına göre yapmalarının, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için daha uygun olacağını düşünüyorum. Bilindik ve güvendikleri firmalardan bilet almaları da elbette ki çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bilinen firmaların hepsinde araç koltuk sigortası, ferdi kaza sigortası ve araçların kaskoları mevcut. O yüzden Allah göstermesin, herhangi bir kaza ya da daha büyük bir olayda mağduriyet yaşamamaları için bildikleri ve güvenlikleri firmalardan bilet almalarında fayda var.

"Biz taşıdığımız canın kıymetini biliyoruz, her şeyin maddiyat olmadığının farkındayız"

Özellikle son dönemlerde yaşanan otobüs ve uzun yol kazalarıyla ilgili konuşan Güldaş, firmalarında her zaman dönüşümlü ve dinlenmiş kaptanların çalıştığını ve bu noktada can güvenliğinin her zaman esas olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili olarak Güldaş, "Firmamıza ait olarak her arabada 3 kaptanımız mevcut. Hepsi dinlenmiş bir şekilde yola çıkıyorlar. Sürelerini ve dinlenme saatlerini her ne kadar bayramda ek sefer yapmış olsak da onların istirahatlerine göre ayarlıyoruz. Çünkü sonuçta can taşıyoruz ve taşıdığımız canın kıymetini biliyoruz. Her şeyin maddiyat olmadığının farkındayız, ona göre tüm önlemlerimizi aldık. Gerekirse 4'ücü kaptanlarımızı da devreye sokarak tüm yolcularımızı, can güvenliklerini bize emanet ettikleri gibi sağ salim gidecekleri yere ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız" diye belirtti.

"Bilet fiyatlarında geçen seneye göre büyük bir artış yok"

Son olarak bilet fiyatlarıyla alakalı bilgilendirmede bulunan Güldaş, fiyatlarda geçen seneye oranla büyük bir değişiklik meydana gelmediğini aktardı. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte fiyatlarda normal olarak değişiklik gösterdiğini dile getiren Güldaş, ücretlerden şu şekilde bahsetti:

"Bilet fiyatları ortalama 740 TL ile bin 600 TL arası değişiyor. Ama kesinlikle bayram yoğunluğundan gibi diye düşünerek insanlarımız yanlış anlamasın; sezon başlangıcı olduğu için bu şekilde. Geçen seneki fiyatlarla hemen hemen aynı aslında, fiyatlar arasında çok büyük bir fark yok. Geçen sene bin 400 TL olan bilet fiyatı şu anda bin 610 TL gibi bir rakam. Tabii ki sezon bittikten sonra kış döneminde fiyatları biraz daha düşürdüğümüz için milletimiz şunu diyor, 'Bilet fiyatları çok artmış.' Aslında çok artan bir şey yok. Geçen seneye göre artış çok da fazla değil."

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Eskişehir, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayramda Ek Otobüs Seferleri - Son Dakika

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