Bayramda Köyüne Ulaşan Emine Teyze

Rize'de heyelan nedeniyle yolu kapanan köyüne bayramda gitmek isteyen ve yürüme güçlüğü çeken Emine Durmuş, ARAF Arama Kurtarma ekibi tarafından sedyeyle taşınarak evine ulaştırıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Bayırcık Köyü'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Evi o mahallede olduğu için ilçe merkezindeki yakınlarının yanına taşınan Emine Durmuş, bayramda köyünü ve mezarlıkları ziyaret etmek, Ramazan Bayramı'nı köyündeki evinde geçirmek istedi. Yürüme güçlüğü çeken Emine Teyze'nin imdadına ARAF Arama Kurtarma ekibi yetişti. ARAF ekibi Durmuş'u önce kaldığı evden aşağıya taşıdı. Sonra sedye yardımıyla Durmuş'u sabitleyerek güvenliğini alan ekip köydeki evine kadar taşıdı. Böylelikle bayramı köyünde geçirmek isteyen Emine Durmuş'un talebi yerine getirilmiş oldu. - RİZE