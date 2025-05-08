Bazlamaç Mahallesi\'nde Yol Yapım Çalışmalarına Teşekkür Yemeği

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi'nde Terme Belediyesi tarafından tamamlanan yol yapım çalışmalarının ardından mahalle halkı, Belediye Başkanı Şenol Kul onuruna teşekkür yemeği düzenledi.

Bazlamaç Mahallesi Hudere Sokak'ta gerçekleştirilen yol yapım hizmetinden memnun kalan mahalleli, Mahalle Muhtarı İdris Ak öncülüğünde öğle yemeği organize etti. Programa Başkan Şenol Kul'un yanı sıra AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş ve Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kumcu da katıldı.

Yemekte mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kul, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Bazlamaç Mahallemizin uzun süredir beklediği yol sorununu çözüme kavuşturmuş olmak bizleri de memnun etti. Davetiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle Muhtarı İdris Ak ise yaptığı konuşmada, "Mahallemizin ulaşımı açısından hayati öneme sahip bu yol çalışması, yıllardır beklenen bir hizmetti. Bu nedenle Başkanımız Şenol Kul ve tüm belediye ekibine teşekkür etmek istedik" ifadelerini kullandı.

Program, mahalle halkının Başkan Kul'a teşekkürlerini sunması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN