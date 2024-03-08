BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Kadınlar Günü\'nde Oltu Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu\'nu ziyaret etti

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Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan adayı Nazım Koşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Oltu Esnaf sanatkarlar Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Musaoğlu'na karanfil taktim eden Koyar, onun nezdinde bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan adayı Koşar, "Bir kadının hayatınıza olan katkısının önemi, sadece bir günde anlatılamaz ya da takdir edilemez. Annenizin, kız kardeşinizin, kız arkadaşınızın, eşinizin ya da arkadaşlarınızın hayatınızda mutlaka önemli bir etkisi vardır ve onların varlığı, hayatınızı daha da anlamlı hale getirebilir. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanındaki kadınların başarılarını anlatmak ve anlamak için kutlanıyor. Bu Dünya Kadınlar Günü'nde siz de onların yanında olduğunuzu göstermek için arkadaşlarınızla ve ailenizle birkaç anlamlı mesaj paylaşabilirsiniz. Bu mesajlar sayesinde yanlarında olamazsanız da onları anladığınızı ve duygusal olarak yanlarında olduğunuzu gösterebilirsiniz. Unutmayın! Bu özel günde hayatınızdaki kadınların ne kadar zeki, güçlü, yetenekli ve olağanüstü olduklarını belirtebilirsiniz. Sadece birkaç cümle ile onları ne kadar önemsediğinizi ve onlara olan hayranlığınızı dile getirebilirsiniz" diye konuştu. - ERZURUM