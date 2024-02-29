Bedensel Engelli Adam Seyyar Tezgahında Geçimini Sağlıyor

Ordu'da yaşayan ve yanlış iğne nedeniyle dünyaya bedensel engelli olarak gelen Murat Topkara, 4 ayaklı yürüteciyle her gün bir kilometreden fazla yol gelerek, açtığı seyyar tezgahta tespih ve esans koku satarak geçimini sağlıyor. Hayatla barışık olduğunu söyleyen Topkara, işini çok sevdiğini belirtiyor.
Dedesi, Trabzon'un Tonya ilçesinden Ordu'nun Ulubey ilçesine yerleşen Murat Topkara (39), doktorun yanlış iğnesi sonucu bedensel engelli olarak dünyaya geldi, yıllarca kol kuvvetiyle 4 ayaklı yürüteçle bir yerden bir yere gitmeye çalıştı. Yakın bir zamanda yardımseverlerin destekleriyle alınan tekerlekli yürüteç aracıyla yürüyebilen ve tek odalı bir evde yalnız yaşayan Topkara, neredeyse her gün Altınordu ilçesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yol kenarında açtığı sofra bezinin üzerinde tespih ve esans kokuları satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.
4 tekerlekli arabasıyla evden yaklaşık 1 saatte gelen ve geldiğinde yaklaşık 1 saat de tezgahı açmakla meşgul olan Topkara, sonrasında ise burada kumaş üzerine oturarak, müşterilini bekliyor. Topkara, hayırseverlerin yardımı ile malzemeler aldığını ve işini çok sevdiğini belirtiyor.
"Tek başıma mutlu bir şekilde yaşıyorum"
Murat Topkara, "Ben bedensel engelliyim, geçimimi bu tezgah ile sağlıyorum. Müslümanların hayırları ile bu tezgahı açtım, yaşamayı seviyorum. Öncesinde yurtlarda kaldım, kardeşlerimden ayrı yaşıyorum. Tek başıma mutlu bir şekilde yaşıyorum. Allah razı olsun bir hocamız var, malzemeleri ondan alıyorum" diye konuştu.
"Bu tezgahı açmazsam uyuyamıyorum"
Düzenli olarak tezgahını açtığını ve işini sevdiğini kaydeden Topkara, "Allah razı olsun zabıta kardeşlerimiz de bana yardımcı oluyorlar. Önemli bir durum olmazsa her gün açmaya çalışıyorum. Sadece burada değil Ünye ve Fatsa ilçelerinde de tezgah açıyorum. İzmir ve Sivas iline dahi gittim" ifadelerine yer verdi.
"Mahkeme-i Kübra'da kimsenin hakkı kaybolmayacak"
Yanlış iğne nedeniyle dünyaya engelli olarak gözlerini açtığını ancak hayatı sevdiğini söyleyen Murat Topkara, "İsim veremem fakat Mahkeme-i Kübra'da kimsenin hakkı kaybolmayacak, buna eminim. Ben yine de hayatı seviyorum. Asıl engelliler topluma zarar veren kişiler, bedensel engelliler değil" şeklinde konuştu. - ORDU
Son Dakika › Yerel › Bedensel Engelli Adam Seyyar Tezgahında Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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