Belde A.Ş\'ye engelli istihdamı ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinde, "2025 Yılında Türkiye Genelinde En Çok Engelli İstihdam Eden Şirketler Kategorisi'nde" ödüle layık görüldü.

Belde A.Ş.; Şirket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında verilen İstihdam Ödülü'nün sahibi oldu. Ankara'da düzenlenen törende Belde A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Bolat, ödülü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş'tan aldı.

Törende Belde A.Ş.'yi tebrik eden Elitaş, "Ülkemize ve istihdam dünyasına sağladığınız bu kıymetli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ