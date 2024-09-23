Belediye Başkanı Bekir Aksun, 37. Ahilik Haftası\'nı Kutladı

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Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, 37. Ahilik Haftası kapsamında, Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Ahilik bizi biz yapan güzel bir değerimiz, özümüz. Ahilik demek; kardeşlik demektir. Ahilik demek; kalite demektir, dürüstlük, dayanışma ve hoşgörü demektir. Ecdadımızdan bize gelen bir güzelliktir. Biz esnafımızın daima yanındayız. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın 37. Ahilik Haftası kutlu olsun. Ziyaretiniz için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN