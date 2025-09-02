Burcu Köksal'ın yargılandığı "böcek" davası hakkında karar verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Burcu Köksal'ın yargılandığı "böcek" davası hakkında karar verildi

Burcu Köksal\'ın yargılandığı "böcek" davası hakkında karar verildi
02.09.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın makam odasında "böcek" olarak adlandırılan gizli dinleme cihazlarının bulunduğu iddiası sonrası hakkında açılan dava karara bağlandı. Köksal, "Suç uydurma" ve "İftira" suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye makam odasında ve özel kalemde "böcek" olarak adlandırılan gizli dinleme cihazlarının bulunduğunu iddia etmesinin ardından açılan dava karara bağlandı. Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Köksal hakkında bugün karar duruşması yapıldı.

BURCU KÖKSAL BERAAT ETTİ

Duruşmada Köksal'ın avukatları son savunmalarını yaptı. Mahkemede savcılık makamı Köksal'ın cezalandırılmasını istese de mahkeme Köksal hakkında beraat kararı verdi.

Burcu Köksal'ın yargılandığı 'böcek' davası hakkında karar verildi

NE OLMUŞTU?

2024 yılı Nisan ayında CHP'li Burcu Köksal, bir televizyon programında belediye başkanlığı makamı ve özel kalemde "böcek" olarak adlandırılan gizli dinleme cihazlarının bulunduğunu iddia etmişti. Bu beyan üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı; ancak savcılık 14 Mayıs 2024 tarihinde iddiaları "asılsız" bularak takipsizlik kararı vermişti.

Diğer yandan, dönemin AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, Köksal hakkında "suç uydurma" ve "iftira" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

24 Nisan 2025'te görülen ilk duruşma Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilmişti. Köksal, "hiç kimseyi suçlamadığını", iddiaları aleyhinde belirgin bir hedef göstermediğini, sadece gelen bilgileri paylaştığını savunmuştu. Mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 4 Temmuz 2025'e ertelemişti.

4 Temmuz 2025'te görüşen ikinci duruşmada ise Menteş'in avukatları, Köksal'ın iftira attığını iddia etmişti. Tanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ve Yüntaş Genel Müdürü Kemal Doğan odada cihaz bulmadıklarını, dosyada belirttiği cihazları elde etmediklerini ve tutanak ya da rapor sunulmadığını ifade etmişlerdi. Savcı, Köksal'ın cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme ise karar duruşmasını 2 Eylül 2025'e ertelemişti.

Kaynak: İHA

Burcu Köksal, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burcu Köksal'ın yargılandığı 'böcek' davası hakkında karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL’lik hediye Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL'lik hediye
Barış Alper Yılmaz’dan yönetime olay sözler Barış Alper Yılmaz'dan yönetime olay sözler
Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı
Fenerbahçe’de neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer son anda iptal oldu Fenerbahçe'de neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer son anda iptal oldu
Deprem, Afganistan’ı yıktı geçti Görüntüler korkunç Deprem, Afganistan'ı yıktı geçti! Görüntüler korkunç

14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı
14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder
13:28
Afganistan’daki depremde ölü sayısı 1400’ü geçti
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti
13:21
Adalet Bakanı Tunç’tan, Özgür Özel’e soruşturma yanıtı: Kendisi bir eczacı
Adalet Bakanı Tunç'tan, Özgür Özel'e soruşturma yanıtı: Kendisi bir eczacı
12:57
Putin: Rusya’nın kimseye saldırmaya niyeti yok
Putin: Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti yok
12:02
Görevden uzaklaştırılan CHP’li başkan hakim karşısında Aylık gelirini de açıkladı
Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan hakim karşısında! Aylık gelirini de açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2025 14:31:28. #7.11#
SON DAKİKA: Burcu Köksal'ın yargılandığı "böcek" davası hakkında karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.