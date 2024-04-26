Belediye Başkanı Evren Tezcan Ortaca Belediyesi Kademesi\'ni ziyaret etti

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Belediye Başkanı Evren Tezcan Ortaca Belediyesi Kademesi'ni ziyaret ederek çalışanlar ile bir araya geldi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve Belediye Meclis Üyeleri, belediyeye ait araç ve gereçlerin bakımının yapıldığı Ortaca Belediyesi Kademesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Başkan Tezcan ve beraberindeki heyet, işçilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve sohbet etti.

Başkan Tezcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak için çalışanlarımızın emeği büyük. Onların çalışma şartlarını iyileştirmek ve moralini yükseltmek bizim için önemli" dedi.

Ayrıca, Belediyemiz Dal-Bel Günübirlik Turizm Hizmetleri çalışanlarının bağlı olduğu Belediye-İş Sendikası'nın işçi temsilcisi seçimlerinde, Başkan Tezcan çalışanlara kolaylıklar dileyerek desteklerini ifade etti. Seçimlerin huzurlu ve adil bir ortamda gerçekleşmesini temenni eden Tezcan, "Çalışanlarımızın seçecekleri temsilcilerle birlikte daha güçlü bir diyalog ve iş birliği içinde olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ortaca Belediyesi'nin hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için el birliğiyle çalışılacağının altını çizen Başkan Tezcan, tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti. - MUĞLA