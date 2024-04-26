Belediye Başkanı Evren Tezcan Ortaca Belediyesi Kademesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Belediye Başkanı Evren Tezcan Ortaca Belediyesi Kademesi'ni ziyaret etti

Belediye Başkanı Evren Tezcan Ortaca Belediyesi Kademesi\'ni ziyaret etti

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve Belediye Meclis Üyeleri, belediyeye ait araç ve gereçlerin bakımının yapıldığı Ortaca Belediyesi Kademesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tezcan, çalışanlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve moralini yükseltmek için çalışma şartlarını iyileştirmek istediklerini belirtti.

26.04.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Evren Tezcan Ortaca Belediyesi Kademesi'ni ziyaret ederek çalışanlar ile bir araya geldi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve Belediye Meclis Üyeleri, belediyeye ait araç ve gereçlerin bakımının yapıldığı Ortaca Belediyesi Kademesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Başkan Tezcan ve beraberindeki heyet, işçilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve sohbet etti.

Başkan Tezcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak için çalışanlarımızın emeği büyük. Onların çalışma şartlarını iyileştirmek ve moralini yükseltmek bizim için önemli" dedi.

Ayrıca, Belediyemiz Dal-Bel Günübirlik Turizm Hizmetleri çalışanlarının bağlı olduğu Belediye-İş Sendikası'nın işçi temsilcisi seçimlerinde, Başkan Tezcan çalışanlara kolaylıklar dileyerek desteklerini ifade etti. Seçimlerin huzurlu ve adil bir ortamda gerçekleşmesini temenni eden Tezcan, "Çalışanlarımızın seçecekleri temsilcilerle birlikte daha güçlü bir diyalog ve iş birliği içinde olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ortaca Belediyesi'nin hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için el birliğiyle çalışılacağının altını çizen Başkan Tezcan, tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ortaca Belediyesi, Evren Tezcan, Ortaca, Evren, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Evren Tezcan Ortaca Belediyesi Kademesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:56 İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan tartışmada AK Partili Meclis Üyesi yere düştü İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan tartışmada AK Partili Meclis Üyesi yere düştü
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Evren Tezcan Ortaca Belediyesi Kademesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement