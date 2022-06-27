Artvin'in Hopa ilçesinde Süleyman Çelik , engelli eşi Hatice Çelik'i el arabasıyla sokakta gezdirdiği sırada çekilen bir fotoğraf ile gündeme geldi. Fotoğrafı sosyal medyada gören Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi aileyi evlerinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Süleyman Çelik, Taner Ekmekçi, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Belediye başkanı sosyal medyada el arabası ile taşınan engelli kadını gördü, tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

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