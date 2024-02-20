Belediye çalışanlarına yüzde 107 zam yapıldı

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Belediye çalışanlarına yapılan yüzde 107 oranındaki zammı duyduktan sonra otobüsü durdurup halay çeken şoför, o anları anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışanların maaşına yüzde 107 oranında zam yapıldığını duyurdu. Zam haberini alan 13 yıllık belediye otobüs şoförü Yılmaz Tepe, otobüsü durdurup halay çekti. Eline mendil alıp halay çeken Tepe'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sevinçten halay çeken şoför, o anı anlattı. 13 yıldır BELSAN'da otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Tepe, zammı duyunca büyük bir sevinç yaşadığını belirterek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 107 zammı açıklayınca ben de sevincimi öyle paylaşmak istedim. O esnada oynadım. Zamdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bir daha başkanlığı kazanır. Yüzde 107 zam yapıldı, elhamdülillah memnunuz. Bütün emekçi kardeşlerime de hayırlı uğurlu olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın" diye konuştu.

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün açıkladığı son zam oranıyla birlikte en düşük işçi maaşı 34 bin liraya yükseldi. - ŞANLIURFA