Belediye işçisinden örnek hareket! Sokakta bulduğu 11 cumhuriyet altınını sahibine teslim etti - Son Dakika
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Belediye işçisinden örnek hareket! Sokakta bulduğu 11 cumhuriyet altınını sahibine teslim etti

02.06.2022 15:37
Belediye işçisinden örnek hareket! Sokakta bulduğu 11 cumhuriyet altınını sahibine teslim etti

Adana'da sokakta çim biçme ve budama çalışması yaparken bir ip yumağı içinde 11 cumhuriyet altını bulan Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçisi Ömer Kaplan, bulduğu altınları sahibine teslim etti. Altınları getirdiği için Kaplan'a teşekkür eden Nurten Çelik, "Bu dönemde böyle bir davranış bizi çok duygulandırdı" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Nuhuya Önal, 21 Mayıs'ta bir yakınının düğününe katılmak için oğlu Mehmet Akif Önal'ın (40) evine geldi. Önal'ın çantasında taşıdığı ve içinde 11 cumhuriyet altınını sakladığı ip yumağını alan torunları, bir süre oynadıktan sonra sokağa attı. Önal, evine döndükten sonra altınlarının kaybolduğunu fark edince fenalık geçirdi. Oğlu, apartmanın çevresinde altınları aradı ancak bulamadı.

İŞE YARAR DEDİĞİ YUMAKTAN 11 CUMHURİYET ALTINI ÇIKTI

Yüreğir Belediyesi işçisi 6 çocuk babası Ömer Kaplan, Önal ailesinin evinin bulunduğu Dadaloğlu Mahallesi'nde çalışırken ip yumağını buldu. Kaplan, işe yarar düşüncesiyle yumağı alıp eve götürdü. Yumağın içindeki altınları bulan Zemzem Kaplan, eşi Ömer Kaplan'a haber verdi. Ömer Kaplan da yumağı önünde bulduğu apartmana gidip, zilleri tek tek çalarak bu sırada ağabeyinin evinde bulunan Nuhuya Önal'ın kızı Nurten Çelik'e ulaştı. Kaplan, altınları Önal'ın kızına teslim etti.

"ÇOK DUYGULANDIK"

Nurten Çelik, altınların bulunacağına ihtimal vermediklerini belirterek, "Annem eve döndükten sonra kaybolduğunu fark etti. Geçtiğimiz hafta Ömer Bey apartman yöneticisiyle konuşurken kulak misafiri oldum. Altınların sahibini arıyordu. Hemen annemin altınlarının kaybolduğunu söyledim. Annem çok üzgündü, sürekli ağlıyordu. Bu dönemde böyle bir davranış bizi çok duygulandırdı" diye konuştu.

"ÇIĞLIKLAR ATTI"

Altınları bulan Ömer Kaplan ise, "Apartmanların etrafında çim biçme ve ağaç budama işlemi yaparken bir ip yumağı bulduk. Sağlam olduğunu görünce eve götürdüm. Eşim altınların olduğunu fark etti ve bana söyledi. Ben de hemen yumağı bulduğum bölgedeki apartman sakinleriyle görüştüm. O sırada Nurten abla geldi. Altınlarının kaybolduğunu söyledi. Neyin içinde, kaç altın olduğunu sordum. Cevaplayınca altınlarının bende olduğunu söyledim. Sevindi, çığlıklar attı. O ağlarken ben de duygulandım. Çok mutluyum. Yine olsa aynısını yaparım" ifadelerini kullandı.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

İşçi Ömer Kaplan'ı örnek davranışından dolayı tebrik edip, çeyrek altın hediye eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Ömer Park Bahçeler Müdürlüğümüzde çalışan çok değerli bir kardeşimiz. Bir emekçi, alın teri ile helal parasını kazanarak evine ekmek götüren bir kardeşimiz. Çalışırken bulduğu altınları sahibine teslim etti. Belediyemizde çalışan, bu milletin evladı bu kardeşimize de böyle davranmak yakışırdı. Bu davranış bizim toplumumuzun en temel değerlerinden biri, inancımız da bunu gerektirirdi. Kendisi ile gurur duyuyorum" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Nurten Çelik, Ömer Kaplan, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye işçisinden örnek hareket! Sokakta bulduğu 11 cumhuriyet altınını sahibine teslim etti - Son Dakika


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