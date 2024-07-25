Belediyeden aldığı 16 koyunu 130'a çıkardı - Son Dakika
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Yerel

Belediyeden aldığı 16 koyunu 130'a çıkardı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlatılan hayvan desteğinden yararlanan Perihan Ay, destekten aldığı 16 koyun ve 1 koç'un sayısını 130'a çıkarmayı başardı. Ay, geçimini tamamen bu koyunlarla sağladığını belirterek, Şahinbey Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

25.07.2024 00:35
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Belediyeden aldığı 16 koyunu 130'a çıkardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlatılan hayvan desteğinden yararlanan Perihan Ay, destekten aldığı 16 koyun ve 1 koç'un sayısını 130'a çıkarmayı başardı.

Destekten faydalanan Perihan Ay, belediyenin sağladığı 16 koyun ve 1 koç ile başladığı küçük çaplı hayvancılık işini büyük bir başarıyla devam ettirdi. Bu destek sayesinde Ay, koyun sayısını 130'a çıkarmayı başardı. Ay, geçimini tamamen bu koyunlarla sağladığını belirterek, Şahinbey Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

"Özellikle havyan varlığımızın artması çok önemli"

Vatandaşların her zaman yanında olacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Biz Şahinbey Belediyesi olarak hem çiftçilerimize hem de hayvan yetiştiricilerimizi destekliyoruz. Özellikle havyan varlığımızın artması çok önemli. Yerel ırkın artışı önemli. Biz Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden ivesi ırkını satın aldık. Köylerimizde de araştırma yaptık. Malı mülkü olmayan, ihtiyaç sahibi ve bu işi gerçekten yapabilecek ailelere destek verelim. Bu ailelerden Reşit abimiz ve Perihan ablamıza 16 koyun 1 koç verdik. Biz ailelere kendi geçimleri sağlamaları için imkanlar verdik. Aileler kendi ihtiyaçlarını artık sağlıyor. Bu ailemiz besicilik yaparak kızının çeyizini yapmış. Verdiğimiz koyun sayısı 110'a kadar yükselmiş. Vatandaşlarımıza bu tür desteklerimiz her zaman devam edecek" dedi.

"5 yıldır Şahinbey Belediyesi'nin verdiği koyunları yetiştirerek geçimimizi sağlıyoruz"

Geçimini belediyeden aldığı hayvan desteğiyle sağladığını söyleyen Perihan Ay, "5 yıldır Şahinbey Belediyesi'nin verdiği koyunları yetiştirerek geçimimizi sağlıyoruz. Koyunlarımız toplam 130 taneydi. Bazıları sıcaktan öldü. Bazı koyunları sattık. Şimdi hamile koyunlarımız var. Bize bu imkanı verdiği için Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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